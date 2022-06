PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 1er juin – ATP Roland Garros ¼ de finale

Mon pronostic : Rune s’impose face à Ruud (2.80)

C’est une affiche bien plus équilibrée que le montrent les cotes. Holger Rune est époustouflant depuis le début de la quinzaine ! Le très jeune Danois, dix-huit ans seulement, me bluffe par sa maitrise et sa maturité dans le jeu. Après trois premières victoires probantes face à Shapovalov, Laaksonen et Gaston, il s’est offert le luxe de faire tomber Stefanos Tsitsipas en quatre manches. Un succès qui a mis en lumière le quarantième joueur au classement ATP, nous prouvant ainsi qu’il possède une belle technique et une réelle maitrise des amortis en plus d’un jeu puissant. En face, Casper Ruud reste sur huit succès de suite, dont un trophée à Genève. Le Norvégien se montre très sérieux depuis le début du tournoi mais connait plus de difficultés dans ses duels. Avec ce léger souci de maitrise, je le vois subir la fougue de son adversaire aujourd’hui. Je miserai donc sur une nouvelle qualification de Rune. Un pari coté à 2.80 !

Pariez sur Ruud – Rune ici !