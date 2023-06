PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 1er juin – ATP Roland Garros

Mon pronostic : Fritz bat Rinderknech en quatre ou cinq sets (2.15)

Je pense que Rinderknech est capable d’embêter comme il se doit Taylor Fritz. On le sait, la terre battue n’est pas la surface de prédilection de l’Américain mais ce dernier s’y sent de mieux en mieux. Il a été très bon à Monte Carlo et à Munich en atteignant les demi-finales mais à Rome il est sorti par la petite porte, au premier tour face à Hanfmann. C’est pour cela que je crois en la résistance de Rinderknech qui a battu Gasquet au premier tour. Il s’est fait peur au quatrième set face au Biterrois mais a parfaitement géré le tie-break. Je le vois prendre au moins un set à l’Américain. Je miserais tout de même sur le succès de Taylor Fritz pour une cote de 2.15 !

