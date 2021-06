PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 1er juin Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Gasquet face à Gaston (1.86)

Match très équilibré à suivre pour ce duel franco-français. Hugo Gaston a été la révélation du dernier Roland-Garros en atteignant les huitièmes de finale. Il avait notamment éliminé Wawrinka au terme d’un gros combat avant de tomber face à Dominic Thiem en cinq manches. Ensuite il a eu du mal à confirmer. C’est sur terre-battue qu’il a obtenu ses meilleurs résultats avec une finale au Challenger de Rome et une demi-finale à celui d’Oeiras. Richard Gasquet, lui, semble aller mieux après un début d’année compliqué et tronqué par les blessures. Il a enfin enchaîné deux victoires consécutives à Lyon sur Barrère et surtout Schwartzman. Il a récidivé au tournoi suivant à Parme, en préparation de ce Roland. Il a repris confiance au meilleur moment pour tenter de passer ce premier tour Porte d’Auteuil. Je pense que l'ancien numéro 7 mondial va s'imposer à l'expérience pour une belle cote de 1.86! Je vois même le succès du Biterrois en quatre manches pour plus que quadrupler la mise (4.40) !

