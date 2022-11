PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 1er novembre - ATP Paris-Bercy

Mon pronostic : Gasquet bat Ruud (2.50)

La logique voudrait que Casper Ruud s'impose mais vous me connaissez, je suis pas logique ! C'est un match de night session entre Richard Gasquet et le Norvégien. Et à Paris le public de Bercy, qui est bouillant, sera à fond derrière le Français, comme il l'a été hier avec Gilles Simon face à Andy Murray. Je pense que cette ambiance particulière va déranger Ruud qui peut vite s'énerver et sortir de son match. Parce que du côté du terrain, Richard Gasquet est bien présent et pratique un excellent tennis. À Anvers malgré sa défaite face à Felix Auger-Alliassime (2-0), il a poussé le Canadiendans ses retranchements en l'emmenant deux fois au tie-break. Au premier tour de Bercy, il n'a fait qu'une bouchée de Molcan. Il a du jus, il s'est reposé la semaine dernière. Et ça fait bien longtemps qu'il n'a pas brillé à Bercy, ce qui est une anomalie pour le Français. Casper Ruud, quant à lui, est très fatigué depuis l'US Open et il a du mal a remettre la machine en route. Je pense qu'il a tout donné cet été et qu'il est malheureusement cuit en cette fin de saison. Je vois donc Richard Gasquet battre le Norvégien !

Pariez ici sur Gasquet - Ruud !