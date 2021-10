PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 1er octobre – ATP San Diego

Mon pronostic : Norrie bat Shapovalov (2.00)

L’été a été très compliqué pour Denis Shapovalov. Après une saison sur gazon plutôt réussie, le Canadien n’a pas réussi à enchaîner lors de la tournée américaine avec trois victoires en six rencontres dont deux éliminations aux premiers tours des tournois de Toronto et de Cincinnati. Le numéro 13 à l’ATP vient de battre Taylor Fritz pour son entrée en lice à San Diego. Norrie a lui disposé d’Evans et de Koepfer sans perdre une manche. Le Britannique a bien géré l’après Wimbledon en remportant le tournoi de Los Cabos. La suite a été plus difficile avec seulement quatre victoires et cinq défaites. Je pense que Norrie est plus solide que Shapovalov qui me paraît bien trop irrégulier. C’est pourquoi je jouerais sur le 28e mondial pour doubler la mise !

Pariez sur Shapovalov – Norrie ici !