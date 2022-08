PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 août – ATP Washington

Mon pronostic : Bonzi bat Eubanks avec un tie-break dans la rencontre (2.50)

Après une saison sur gazon convaincante, Benjamin Bonzi est de retour sur dur. Il faudra donc se réadapter en compétition, le Français n’ayant plus joué de match officiel depuis le 14 juillet et une défaite à Newport contre John Isner. Lors de ce tournoi, Bonzi a d’ailleurs battu Christopher Eubanks, son adversaire du jour, en deux manches serrées (6-4, 7-6). On peut s’appuyer sur ce résultat pour parier. Je pense que Benjamin a pris confiance depuis la saison dernière où il avait écumé, avec réussite, les Challengers. Il évolue dorénavant à un échelon supérieur et je le vois s’imposer contre l’Américain qui, lui, reste un cran en dessous. Cependant, avec la ferveur du public, Christopher Eubanks pourrait s’accrocher et emmener le Français dans un jeu décisif !

