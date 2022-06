PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 juin – ½ finale Roland Garros

Mon pronostic : Gauff bat Trevisan en deux manches (1.70)

Elle est la grosse surprise de ce tournoi féminin. Martina Trevisan est en pleine bourre et sa victoire à Rabat a été une formidable rampe de lancement. L’Italienne a enchaîné avec des succès contre Dart, Linette, Saville, Sasnovich et Fernandez. C’est d’ailleurs contre la Canadienne qu’elle a lâché le seul set de sa quinzaine. A 28 ans, la 59e mondiale, qui sera au minimum 26e lundi prochain, avait déjà brillé en 2020 Porte d’Auteuil avec un quart de finale. Cette fois elle fait donc mieux et tentera d’aller chercher une finale en Grand Chelem contre Coco Gauff. L’Américaine aussi n’a jamais été aussi loin à ce niveau. La 23e à la WTA est sortie gagnante assez facilement du duel contre sa compatriote, Sloane Stephens. Favorite pour la rencontre d’aujourd’hui, je pense que Gauff va gagner et pourquoi pas en deux manches, elle qui, je pense, est plus solide mentalement.

