PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 juin ATP Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Khachanov sur Nishikori (1.93)

Match très intéressant à suivre cet après-midi. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont déjà affrontés quatre fois et le Japonais a gagné trois de ces confrontations dont la dernière à Madrid il y a un mois en trois sets. Pourtant le 49e mondial est loin de son meilleur niveau. Son résultat le plus probant en 2021 est un quart de finale atteint à Dubaï avec une défaite face à Lloyd Harris. Le Russe, lui, a joué des demi-finales à Melbourne et à Lyon sur terre-battue au mois de mai où il a été défait par Cameron Norrie qui était sur un nuage. Je pense qu’on pourrait assister à un beau combat aujourd’hui entre ces deux hommes mais le premier match de Nishikori ayant duré quatre heures, je pense qu’il coincera physiquement. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Khachanov pour une belle cote de 1.93 !

Pariez sur Khachanov – Nishikori ici !