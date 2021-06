PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 juin WTA Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Garcia en deux sets (1.96)

Alors qu’elle n’était pas favorite lors de son premier tour, Caroline a écrasé Siegemund (6-3, 6-1) en un peu plus d’une heure de jeu. Elle l’a dit elle-même à la fin de cette rencontre, elle se sent mieux, plus relâchée, moins sous pression elle qui avait été 10e mondiale. L’actuelle 58e à la WTA réalise une saison moyenne avec douze victoires et dix défaites depuis le début de l’année mais si elle maintient son niveau de jeu, elle a les capacités de faire un beau parcours à Roland-Garros d’autant que son tableau s’est ouvert depuis le retrait de Naomi Osaka. Son adversaire du jour est 73e mondiale. Elle a remporté le tournoi d’Oeiras sur le circuit secondaire mais en profitant des forfaits de Gorgodze au premier tour et de Fiona Ferro en finale. Caroline Garcia est meilleure que la Slovène et je pense qu’elle va l’emporter. Pour faire gonfler la cote je vous propose le succès de la Française en deux manches pour 1.96 mais seulement si vous aimez le risque !

Pariez sur Hercog – Garcia ici !