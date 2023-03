PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 mars – ATP Acapulco ¼ de finale

Mon pronostic : Rune bat Berrettini (1.78)

Gros match à suivre aujourd’hui à Acapulco entre Berrettini et Rune. L’Italien n’a pas eu de rencontre difficile à jouer pour le moment en profitant de la blessure de Molcan au premier tour avant de disposer facilement d’Elias Ymer, 170e mondial. Auteur d’un début de saison en deça des espérances, l’actuel 24e à l’ATP n’avait remporté que des rencontres lors de l’United Cup (Monteiro, Hurkacz et Rudd) avant de perdre contre Tsitsipas et Fritz puis au premier tour de l’Open d’Australie face à Andy Murray en cinq manches. Rune part donc logiquement favori car même si lui non plus ne réalise pas un début de saison dingue, il ne semble plus gêner par son poignet. On l’a vu solide contre Shelton et Borges. Je pense qu’il va enfermer et dominer Berrettini dans la diagonale revers, point faible de l’Italien, et s’en sortir pour une cote de 1.78 !

