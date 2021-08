PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 20 août - Masters de Cincinnati

Mon pronostic : P. Carreno Busta bat D. Medvedev (4.10) !

Voilà un quart de finale très intéressant au Masters de Cincinnati ! La grande revanche du quart aux Jeux Olympiques où Pablo Carreno Busta s'était brillamment imposé contre Daniil Medvedev avant de décrocher une médaille de bronze contre Djokovic lors de la petite finale. L'Espagnol a toujours été un joueur sous-coté et je suis une nouvelle fois étonné des cotes... C'est un super joueur sur dur, comme on a pu le voir aux JO et ce ne serait pas une surprise qu'il réitère cette performance ce soir. D'ailleurs, sur les cinq confrontations entre les deux joueurs, le Russe mène 3/2 mais Pablo a remporté les deux seuls duels sur dur en extérieur ! Impossible donc pour moi de ne pas parier sur Pablo Carreno Busta face à Daniil Medvedev pour quadrupler la mise (4.10) !

Pariez sur D. Medvedev - P. Carreno Busta ici !