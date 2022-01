PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 20 janvier – Open d’Australie

Mon pronostic : Mannarino bat Karatsev (4.20) !

Le Français a-t-il digéré son immense exploit ? Impérial, Adrian Mannarino s’est offert le scalp de la tête de série numéro 10 de cet Open d’Australie, en la personne de Hurkacz. Le Polonais n’a pas vu le jour pour ce deuxième tour en s’inclinant en trois manches face au jeu atypique du 69e mondial. Mannarino a mis à peine plus de deux heures pour gagner une des plus belles rencontres de sa carrière et je pense qu’il pourrait de nouveau réaliser un gros coup face à Karatsev. Le Russe n’est pas exceptionnel depuis le début du tournoi. Il a lâché un set contre McDonald au tour précédent et en a perdu deux face à Munar lors de son entrée en lice. D’ailleurs, lors de cette rencontre, il a commis 107 fautes directes ! Incroyable ! Je pense que Mannarino a le jeu pour contrer les coups de marteau de Karatsev. Je crois qu’il peut le faire complétement déjouer et s’imposer au terme de ce duel. Un pari de folie pour plus que quadrupler la mise !

