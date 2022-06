PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 20 juin - ATP Eastbourne

Mon pronostic : Bublik s'impose contre Tiafoe (1.94)

C'est un match très compliqué à pronostiquer que nous propose ce premier tour à Eastbourne. Tiafoe nous a offert peut-être l'un des meilleurs matches de la saison lors de sa défaite contre Wawrinka à Londres mardi dernier. Mais c'est sa seule rencontre sur gazon, il n'avait pas joué depuis le 26 mai lors de son élimination de Roland Garros par Goffin. Il a montré des choses intéressantes contre le Suisse, mais Bublik a beaucoup d'arguments pour gagner sur herbe. Il a débuté sa saison sur la surface plus tôt, éliminé par Murray au deuxième tour à Stuttgart, puis par Cilic à Londres. Il peut s'en vouloir sur ce match par ailleurs car il menait 5-0 dans le tie-break au premier set avant de lâcher complètement. C'est un match qui sera sûrement serré, mais je fais plus confiance au Khazakstanais, pour une côte à 1.94. Pour les joueurs, je pense même que ce match ira en trois set, et la victoire de Bublik en trois sets est côtée à 3.85 !

