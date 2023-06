PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 20 juin - ATP Queen's

Mon pronostic : A. Fils prend un set à C. Alcaraz (2.40) !

C'est le duel qui nous excite cet après-midi au Queen's ! Arthur Fils, révélation tricolore de la saison, est opposé au numéro un mondial Carlos Alcaraz. L'Espagnol, battu en demi-finale de Roland-Garros par Novak Djokovic, lance sa saison sur gazon et il aura certainement besoin d'un temps d'adaptation. Arthur, lui, a déjà passé deux tours à londres (Grenier et Popyrin) et il a bien joué la semaine dernière à s'Hertogenbosch. Je me dis que Fils peut embêter Alcaraz donc je vous conseille de miser sur le fait qu'il empochera au moins une manche (2.40) !

Pariez sur Fils - Alcaraz ici