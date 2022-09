PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 20 septembre - ATP Metz

Notre pronostic : D. Goffin élimine G. Simon en trois sets (3.50) !

Gilles va prendre du plaisir à Metz cet après-midi ! Le Français, 175ème joueur mondial, a obtenu une wild card pour participer à ce tournoi et sera soutenu par le public mosellan. Simon va affronter David Goffin qui a lui aussi du mal à enchaîner les bons résultats actuellement. Le Belge s'est fait sortir dès le premier tour de l'US Open par Lorenzo Musetti et n'a pas pu capitaliser sur son excellent Wimbledon (il a atteint les quarts de finale mais le tournoi ne rapportait aucun point ATP). Je pense que David parviendra à l'emporter mais je me dis que Gilles est capable de se surpasser et d'empocher au moins un set (3.50) !

