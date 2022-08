PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 21 août - WTA 1000 Cincinnati Finale

Mon pronostic : Garcia bat Kvitova (2.00)

Elle nous régale Caroline Garcia ! On la sentait en confiance depuis son titre en double à Roland Garros aux côtés de Kristina Mladenovic. Elle n'a cessé de confirmer tournoi après tournoi. La Française a réalisé une semaine parfaite ici à Cincinnati. Elle est même la première joueuse de l'histoire à se qualifier pour la finale d'un WTA 1000 en sortant des qualifications. "Caro" a notamment battu trois top 10 pour parvenir à cet exploit : Sakkari (3e), Sabalenka (7e) et Pegula (8e). Elle n'a rien à envié à ces joueuses et encore moins a son adversaire ce soir, Petra Kvitova. La Tchèque, 28e mondiale, a éliminé de très bonnes joueuses : Teichmann, Cirstea, Jabeur, Tomljanovic et Keys. Même si sa saison n'est pas reluisante, elle a retrouvé de sa superbe. Je pense tout de même que Caroline Garcia est un peu meilleure en ce moment et je miserais sur son succès pour doubler la mise !

