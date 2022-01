PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 21 janvier – Open d’Australie

Mon pronostic : Cornet bat Zidansek (1.78)

Après son exploit majuscule au tour précédent face à Garbine Muguruza avec une victoire en deux manches, Alizé Cornet a une très bonne occasion d’accéder aux huitièmes de finale de cet Open d’Australie. Cela serait une première en Grand Chelem depuis l’US Open 2020. Tout va bien également au niveau de la fraîcheur. La Française n’a passé que trois heures sur le court. Elle arrive donc en pleine confiance et en forme. Son adversaire, Zidansek, n’est pas passée loin de la correctionnelle au premier tour. Elle l’a emporté au super tie-break (10-8) face à Rus, avant de s’imposer avec un peu moins de difficultés face à Watson (7-6, 6-4). La Slovène, 29e, a été jusqu’en demi-finale à Adélaïde 2 avant de déclarer forfait face à Riske. La force d’Alizé c’est sa capacité à pouvoir tout faire sur un court. Elle va chercher à varier le plus possible pour faire déjouer Zidansek. Je pense qu’elle est largement capable de gagner. Un pari coté à 1.78 !

