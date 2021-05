PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 21 mai ATP Lyon

Mon pronostic : C. Norrie bat A. Rinderknech (1.40)

Incroyable tombeur de Jannik Sinner au tour précédent, Arthur Rinderknech est opposé à Cameron Norrie en quart de finale du tournoi de Lyon. Le Français a créé la sensation après un match très disputé en trois sets et doit remettre ça moins de 24 heures après face à un joueur qui réalise une très bonne saison sur terre. Le Britannique s'est en effet offert le luxe d'éliminer Dominic Thiem en huitièmes de finale à l'Open Parc et reste notamment sur une finale à Estoril et une élimination en quart contre Rafael Nadal à Barcelone. Il est évident qu'après avoir sorti Sinner, Rinderknech va vouloir continuer sur sa lancée en battant un joueur moins talentueux et moins bien classé, mais Norrie vit sûrement la meilleure saison de sa carrière et je ne le vois pas se faire surprendre surtout que les conditions climatiques seront particulières (63% d'humidité aujourd'hui à Lyon). Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Cameron Norrie (1.40). Vous pouvez tenter la victoire en 2 sets (1.90), bien que j'ai l'intuition que les deux sets seront serrés. Le 6/4 dans le 1er est intéressant !

Pariez sur le victoire de C. Norrie - A. Rinderknech ici !