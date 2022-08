PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 22 août – ATP Winston-Salem

Mon pronostic : Mannarino bat O’Connell (1.94)

Les cotes de ce match sont étonnantes. Si Adrian Mannarino fait toujours preuve d’une certaine inconstance, il reste un très bon joueur sur dur. Difficile à manœuvrer et physiquement impressionnant, il aime imposer une cadence infernale à ses rivaux. De plus, il a pu se reposer après son élimination d’entrée à Cincinnati et arrive donc en forme à Winston-Salem. En face, Christopher O’Connell a dû passer par les qualifications, éliminant notamment Griekspoor. S’il est évidemment un adversaire coriace, il se montre toutefois de plus en plus en difficulté au fil des années. Même si cette rencontre peut s’avérer longue, je pense que Mannarino finira par s’imposer.

Mon pari de folie : Mannarino gagne en trois sets (3.95).

