PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 22 août - ATP Winston-Salem

Mon pronostic : Arthur Fils bat Brandon Nakashima (2.00)

Je veux voir une rencontre entre Arthur Fils et Richard Gasquet, la nouvelle génération face à l'ancienne. Et pour ça, il faut qu'Arthur batte Brandon Nakashima. Je trouve que l'Américain de 22 ans n'a pas réussi à décoller. Il n'a pas répondu aux attentes énormes après ses débuts tonitruants chez les juniors. Sur ses quatorze derniers matchs, Nakashima n'a gagné que quatre fois. Certes, certaines défaites étaient logiques au vu des adversaires qu'il a affrontés, mais il est loin de sa meilleure forme. Avec sa demi-finale à Hambourg, Arthur Fils a, quant à lui, engrangé énormément de confiance. De plus, lors de la dernière confrontation entre les deux joueurs à Lyon en mai dernier, le Français s'était imposé. Je vois une victoire de Fils !

