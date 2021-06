PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 22 juin ATP Majorque

Mon pronostic : victoire de Mannarino face à Thiem (2.65)

Adrian Mannarino aura fort à faire aujourd’hui pour son deuxième match à Majorque. Le Français sera opposé à la tête de série numéro 2, Dominic Thiem. Adrian a battu Struff au premier tour en deux manches. On sait à quel point il aime cette surface qui convient parfaitement à son jeu rempli de variations. Cette saison, son bilan est de 50 % sur gazon mais il a peut-être un coup à jouer face à Thiem. L’Autrichien, on le sait, ne retrouve plus son tennis. Il a craqué mentalement après son titre à l’US Open l’année dernière. C’est son premier match officiel sur gazon depuis deux ans. Il n’a donc que très peu de repères sur une surface qui ne lui réussit pas tant que ça. Je pense qu’il serait très intéressant de tenter la grosse cote en misant sur la victoire du Français. Je pense qu’il pourrait créer la surprise (2.65) !

