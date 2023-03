PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 22 mars – ATP Miami

Mon pronostic : Raducanu bat Andreescu (1.96)

Duel entre deux anciennes gagnantes de Grand Chelem au premier tour à Miami. Andreescu et Raducanu ont toutes les deux gagné l’US Open, respectivement en 2019 et 2021 et ont connu des trajectoires similaires avec une difficulté énorme à digérer cette performance. La Canadienne est 31e à la WTA mais ne réalise pas un bon début de saison avec pour meilleure performance une demi-finale à Hua Hin en Thaïlande. Raducanu reste sur un très bon tournoi d’Indian Wells en battant Kovinic, Linette et Haddad Maia avant de tomber en huitième contre Swiatek. Le niveau de jeu est très intéressant et c’est pour cela que je miserais sur sa victoire aujourd’hui pour une cote de 1.96 !

