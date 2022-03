PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 22 mars – WTA Miami

Mon pronostic : Garcia bat Bondar en deux manches (1.96)

Le début de saison a été compliqué pour Caroline Garcia mais j’ai le sentiment que cela va mieux depuis quelques temps. Elle a atteint les demi-finales à Lyon en s’inclinant contre Zhang après avoir sorti Giorgi, Trevisan et Van Uytvanck. A Indian Wells la Française a battu Yastremka et a pris un set à Raducanu. Je pense qu’elle a de grosses chances de passer ce premier tour ici à Miami. Son adversaire compte six succès et sept défaites cette année. Pour la première confrontation entre ces deux joueuses, je miserais donc sur la victoire de Caroline pour une cote de 1.47. Si vous voulez prendre plus de risques, je vous propose de parier sur ce succès en deux sets (1.96).

