PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 22 octobre – ATP Anvers

Mon pronostic : Sinner bat Rinderknech et plus de 21,5 jeux dans la rencontre (2.25)

Arthur a retrouvé de sa superbe avec ce tournoi d’Anvers. Pas en réussite depuis quelques semaines avec des défaites surprises à Rennes et à Orléans, Rinderknech a décidé, avec son coach, de zapper Indian Wells pour se reposer physiquement et mentalement. En Belgique il a sorti Delbonis et Lajovic. Deux belles performances d’autant qu’il a bataillé face au Serbe avec un succès en trois manches. La marche est beaucoup plus haute aujourd’hui face à Jannik Sinner. L’Italien a disposé de son compatriote Musetti pour son entrée en lice. Favori de ce tournoi, il a en tête le Masters en fin d’année. Pour cela il lui faut gagner le maximum de points. Depuis Wimbledon il n’a perdu que cinq rencontres. Je le vois s’imposer face à Rinderknech mais dans la difficulté. A Lyon, le Français l'avait emporté lors de leur seule confrontation. Je vous conseille donc la victoire de l’Italien et au moins 22 jeux dans la rencontre pour plus que doubler la mise (2.25) !

