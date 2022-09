PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 22 septembre – ATP Metz

Mon pronostic : Barrère bat Ymer (2.95)

C’est un duel qui me parait beaucoup plus équilibré qu’on ne le pense. Grégoire Barrère se montre très solide à Metz. Passé par les qualifications, il s’est notamment offert deux belles victoires face à Fucsovics et Otte. Le Français a d’ailleurs fait preuve d’une véritable force mentale contre l’Allemand au tour précédent, gagnant le match en deux sets alors qu’il était breaké dans chacune des manches. Aller en quart de finale est une formidable opportunité pour lui et il fera tout pour empêcher son adversaire de développer son jeu. Car si Mikael Ymer est pénible à affronter, il réalise toutefois très peu de coups gagnants. Le Suédois mise sur le physique et sur les échanges marathons pour pousser ses rivaux à la faute. Si Barrère garde une telle précision, il a toutes les chances de s’imposer.

