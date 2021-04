PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 23 avril ATP Belgrade

Mon pronostic : tie-break entre Tsitsipas et Auger-Aliassime (1.90)

Match très déséquilibré à suivre aujourd’hui à Barcelone entre le 20e et le 5e mondial. Le Grec est largement favori et surfe sur la vague de son titre à Monte-Carlo. Je pense que cette victoire va lui faire passer un cap et qu’il a très envie de défier le roi Nadal sur ocre ! Pour cela il faut aller au bout et cela passe par un succès contre Auger-Aliassime. Cependant je ne vois pas une rencontre à sens unique. Les deux joueurs vont se rendre coup pour coup. Ils s’étaient déjà joués en junior sur terre et ça avait été un magnifique combat. Je pense que le Canadien va poser des problèmes au Grec mais pas assez pour le battre. C’est pourquoi je vous suggère de parier sur un tie-break dans la rencontre pour presque doubler la mise (1.90) !



Pariez sur Auger-Aliassime – Tsitsipas !