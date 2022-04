PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 avril – WTA Stuttgart

Notre pronostic : Kontaveit bat Sabalenka (2.05)

Le début de saison de Sabalenka est très compliqué. La 4e à la WTA a disputé dix-huit rencontres pour seulement neuf victoires dont une ici, en Allemagne, contre Andreescu en trois manches. Ce n’est pas très rassurant pour la Biélorusse qui aura fort à faire face à Kontaveit. L’Estonienne s’est défaite d’Alexandrova et de Kerber à chaque fois en laissant une manche. Elle réalise un très bon début d’année avec une demi-finale contre Krejcikova, une finale perdue contre Swiatek à Doha et un titre à Saint-Pétersbourg. Je vous propose donc de miser sur sa victoire ce soir pour plus que doubler votre mise !

