PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 juin ATP Majorque

Mon pronostic : victoire de Querrey face à Humbert (2.40)

Le match d’hier a été très difficile pour Ugo Humbert qui était mené un set à zéro mais qui a su redresser la barre pour s’imposer et se sortir du piège Kecmanovic. Le Français, vainqueur à Halle, joue énormément et doit faire attention et ne pas se tromper d’objectif. Il a un très bon coup à jouer à Wimbledon et je pense qu’il aurait mieux fait de se retirer du tournoi de Majorque tout comme l’a fait Cameron Norrie. Sam Querrey aura un sentiment de revanche après sa défaite à Halle face à Ugo justement. On connaît les qualités de serveur de l’Américain et je pense qu’il pourrait profiter du manque de fraîcheur du 25e mondial. C’est pourquoi je vous propose la victoire de Querrey pour cette rencontre. Une très belle cote de 2.40 !

