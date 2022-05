PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 mai – Roland Garros

Mon pronostic : Gasquet bat Harris et moins de 4,5 sets (1.70)

Après une belle semaine à Genève, Richard Gasquet fait son entrée en lice à Roland Garros avec le plein de confiance. Il est favori pour ce premier tour face à Lloyd Harris. Le français évoluera sur « son » court, le Suzanne Lenglen. Il l’adore et y a tous ses repères. Le Sud-Africain n’est pas un spécialiste de la terre battue, loin de là. Il n’a pas passé un tour lors de ses trois derniers tournois disputés (Rome, Madrid et Estoril). Je pense donc que Gasquet a toutes les chances de passer ce tour et d’aller un peu plus loin dans le tournoi. Pour faire gonfler la cote, je vous propose même de miser sur un succès en trois ou quatre sets (1.70) !

