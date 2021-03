PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 23 mars WTA Miami

Mon pronostic : victoire de Zarina Diyas contre Venus Williams (2.10)

Match très équilibré à suivre aujourd’hui pour le premier tour du tournoi de Miami entre la 89e mondiale et la 79e. L’Américaine m’inquiète cette saison. A 41 ans, le niveau de jeu a forcément beaucoup baissé. En 2021, elle ne compte que deux victoires pour deux défaites. Son dernier match date de l’Open d’Australie où elle était apparue bandée et diminuée contre Sara Errani. Je ne pense pas voir Venus gagner aujourd’hui. La Kazakhe est un peu mieux avec quatre succès et trois revers depuis le début de saison. C’est pourquoi je crois qu’elle a les armes pour embêter et bouger la vétérane. Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Diyas pour plus que doubler votre mise !

