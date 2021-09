PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 septembre – ATP Metz

Mon pronostic : Monfils bat Kohlschreiber en deux manches (1.86)

C’est un remake d’une finale auquel on va assister en début de soirée à Metz. En 2009, Monfils et Kohlschreiber s’étaient affrontés pour le titre en Moselle et le Français l’avait emporté. Forcément, ces deux hommes, anciens du circuit se sont beaucoup joués. Gaël mène très largement dans les confrontations avec quatorze victoires en seize rencontres. Le style de jeu de l’Allemand, qui va avoir 38 ans, correspond bien au 20e mondial. C’est très propre, très élégant avec un formidable revers à une main. Je pense que Monfils va s’imposer et assez facilement. Je vous propose donc le succès du Parisien en deux sets pour une cote de 1.86 !

