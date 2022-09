PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 23 septembre – ATP Metz

Mon pronostic : Wawrinka bat Ymer (1.88)

Stan Wawrinka a réalisé une magnifique performance au tour précédent. Il s’est, en effet, offert une belle victoire en trois manches face au numéro 4 mondial, Daniil Medvedev, après 2h30 de jeu. Le Suisse a d’ailleurs affirmé en conférence de presse qu’il sentait qu’il revenait en très grande forme et qu’il parviendrait un jour à rivaliser de nouveaux avec les meilleurs. Il l’a ainsi prouvé hier et peut espérer aller plus loin dans ce tournoi, en étant pourtant passé par les qualifications. En face, Mikael Ymer se montre très solide à Metz, éliminant deux Français : Adrian Mannarino et Grégoire Barrère. Le Suédois réalise, certes, peu de coups gagnants mais est un véritable marathonien. Il aime épuiser ses adversaires et les pousser à la faute pour prendre l’ascendant psychologique. Cependant, contre un Wawrinka d’un tel niveau, il risque de subir et de déjouer. Je le vois donc s’incliner.

