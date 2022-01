PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 24 janvier – Open d’Australie ¼ de finale

Mon pronostic : Berrettini bat Monfils en quatre ou cinq sets (2.45)

Monfils a tenu son rang. Profitant de sa partie de tableau dégagée avec l’expulsion du territoire australien de Novak Djokovic, le Parisien n’a pas tremblé face à Coria, Bublik, Garin et Kecmanovic. Il n’a lâché aucun set et arrive donc frais. Il se sent parfaitement bien et joue un des meilleurs tennis de sa carrière. Toujours est-il que le Français aura un très gros morceau à avaler pour se hisser dans le dernier carré. Berrettini, alias « Le Marteau », a été monstrueux au service face à Carreno-Busta avec vingt-huit aces. Il monte en puissance dans ce tournoi et va rappeler de très mauvais souvenir à Gaël. En 2019, l’Italien avait remporté leur duel à l’US Open dans le tie-break de la cinquième manche. Je pense que l’on assistera une nouvelle fois à un match serré entre ces deux joueurs. Je miserais sur le succès de Berrettini qui est bien plus complet qu’il y a trois ans. Pour faire gonfler la cote, je vois Monfils prendre un ou deux sets. Un pari coté à 2.45 !

Pariez sur Monfils – Berrettini ici !