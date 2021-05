PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 24 mai Roland-Garros Qualifications

Mon pronostic : Q. Halys bat T. Robredo en deux sets (1.70) !

Début des Qualifications de Roland-Garros ce lundi ! L'occasion pour Quentin Halys de se faire une place dans le tableau final. Opposé au vieillissant Tommy Robredo au premier tour, le Français a toutes les armes pour franchir le pallier. L'Espagnol de 39 ans, abonné depuis plusieurs années aux Challengers, n'est plus que l'ombre de lui-même et je pense qu'il a fait le déplacement Porte d'Auteuil pour prendre son chèque... L'ancien numéro 5 mondial (2006 déjà...) reste en plus sur un bilan catastrophique de 10 défaites en 15 matches depuis l'édition 2020 de Roland (toutes les victoires étant en Challengers). Je vous conseille donc d'aller sur la victoire de Quentin Halys en deux sets (1.70), d'autant plus que ce dernier reste sur 4 victoires en 7 matches et une demi-finale à Split (3 des 4 victoires ont été remportées en 2 manches).

Pariez sur T. Robredo - Q. Halys ici !