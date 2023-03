PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 24 mars – Masters 1000 Miami

Mon pronostic : Humbert bat Kecmanovic (1.88)

En profitant de l’abandon de Gaël Monfils au tour précédent, Ugo Humbert a l’avantage d’arriver frais, tout comme le Serbe qui était exempté de premier tour en tant que tête de série n°29. Le Français sort d’un bon tournoi à Indian Wells avec deux succès contre Zapata Miralles et Shapovalov avant de tomber contre Rublev. Auparavant il était allé en finale du Challenger de Pau. Il est en forme et pourrait bien profiter des mauvais résultats de Kecmanovic qui reste sur deux défaites lors de ses entrées en lice à Acapulco et Indian Wells. Je tenterais donc le coup en misant sur Humbert pour une cote de 1.88 !

