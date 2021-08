PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 25 août ATP Winston-Salem

Mon pronostic : Paire s’impose contre Ruusuvuori (2.30)

Depuis leur duel à Atlanta fin juillet, où Paire avait été contraint à l’abandon, le Français revient en forme ! A quelques jours de l’US Open, il a l’occasion de réaliser un beau parcours sur les courts de Winston-Salem. Paire avait déjà montré de très belles choses à Cincinnati, en éliminant Shapovalov et Isner. Quand il parvient à enchaîner et à retrouver du plaisir sur les terrains, il peut atteindre le niveau top 30, voire top 20 du circuit ATP. En face, Emil Ruusuvuori est un joueur irrégulier, même s’il est meilleur sur dur que sur les autres surfaces. Ce match sera serré mais je vois le Français prendre le dessus sur le Finlandais. Un pari qui vous permettrait de plus que doubler votre mise (2.30) ! Si vous souhaitez tenter un pari de folie, je vous conseille de miser sur la victoire en trois sets de Paire (4.45).

