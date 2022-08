PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 25 août – ATP Winston Salem

Mon pronostic : Gasquet bat Djere (1.70)

Richard Gasquet a peut-être fait le meilleur choix en arrivant tard aux Etats-Unis. Le Biterrois n’a pas participé à Cincinnati et à Toronto en préférant rester tranquille à la maison avant de participer à ce tournoi de Winston Salem. Il est donc en quart de finale après avoir sorti Musetti puis Johnson à chaque fois en trois sets. Cette nuit, heure française, il sera opposé à Djere. Le Serbe n’est pas dans une forme éblouissante mais pourrait bien embêter le Français. Au classement les deux joueurs sont très proches mais je pense que Gasquet a plus de talent que son adversaire du jour et je le vois s’imposer (1.70). Pour encore plus faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur ce succès en deux manches avec un tie-break, un MYMATCH coté à 6.25 !

