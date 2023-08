PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 25 août – ATP

Mon pronostic : Couacaud bat Zeppieri (1.78)

Si je suis plutôt pessimiste pour les Français engagés dans les qualifications de l’US Open, je me montre plutôt confiant pour Enzo Couacaud. Le 182e au classement ATP assure généralement lors de ces rendez-vous. Très bon sur dur, il s’est défait de Munar et Kukushkin lors des deux tours précédents, ce qui n’était pourtant pas une mince affaire. En face, Giulio Zeppieri a réalisé de belles choses cette année mais essentiellement sur terre battue. Moins à l’aise sur ciment, l’Italien a battu deux de ses compatriotes durant ces qualifs, Bonadio et Giannessi. Si le match promet d’être engagé, je vois quand même Couacaud finir par faire le travail et s’imposer pour rallier le tableau principal.

