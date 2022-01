PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 25 janvier Open d'Australie

Mon pronostic : A. Cornet élimine D. Collins (3.35) !

Et si le conte de fée se poursuivait pour Alizé à Melbourne ? La Française, qui participe au soixante-troisième Grand Chelem de sa carrière, dispute le premier quart de finale de sa carrière contre Danielle Collins. Cornet va aborder ce match en toute décontraction : elle n'a rien à perdre, adore ce statut d'outsider et vient de sortir deux anciennes numéro un mondiales : Muguruza et Halep. Collins, elle, va devoir assumer le statut de favorite et a laissé de la gomme sur les tours précédents. L'Américaine souffre du dos et cela s'est vu lors de son match précédent contre la Belge Elise Mertens. Pour la cote, pour le panache, je vous conseille de tenter le coup et de miser sur une victoire de Cornet. Les plus joueurs peuvent même mettre une pièce sur un succès en trois manches (6.00) !

