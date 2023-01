PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 25 janvier – WTA Open d’Australie

Mon pronostic : Azarenka bat Rybakina (2.75)

Ce duel me semble beaucoup plus serré qu’on ne le pense. Elena Rybakina joue un tennis fantastique depuis plusieurs mois, notamment suite sa victoire à Wimbledon. La Kazakhe réalise un très beau tournoi à Melbourne et continue de montrer toute l’étendue de sa palette, avec des déplacements parfaits et une puissance de frappe impressionnante. Mais sa pire ennemie sera elle-même. Souvent rattrapée par ses émotions, l’actuelle 25e mondiale a souvent déjoué dans les échéances importantes. Victoria Azarenka pourrait ainsi en profiter. Car la Biélorusse est physiquement impressionnante ! Jamais fatiguée, elle enchaîne les performances à haute intensité sans montrer le moindre signe de fatigue. La qualité de son revers pourrait, de plus, bien embêter sa rivale jour. Et si la mire est réglée, je pense sincèrement que la surprise pourrait avoir lieu. Je miserais ainsi sur un succès d’Azarenka.

