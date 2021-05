PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 25 mai ATP Parme

Mon pronostic : victoire de Gasquet face à Altmaier (1.68)

Richard s’est rassuré la semaine dernière à Lyon ! Après un début de saison difficile marqué par les blessures, le 51e mondial a enfin pu enchaîner deux victoires consécutives avec notamment un très beau succès sur Diego Schwartzman. Son premier top 10 depuis un an et demi. Le Biterrois s’est ensuite incliné en deux manches face à Kachanov mais a encore montré de belles choses notamment en revers. L’idée est maintenant de prendre confiance pour Roland Garros qui démarre dimanche. Pour ce premier tour à Parme, il est opposé à l’Allemand Daniel Altmaier. Le 145e à l’ATP sort des qualifications et n’est pas un habitué des tableaux principaux avec une seule apparition cette année à Genève. Attention tout de même à ce joueur qui a atteint les huitièmes de finale lors du dernier Roland Garros. Je pense que Richard devrait s’en sortir et passer ce premier tour largement à sa portée. Un pari déjà bien coté à 1.68, idéal pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Gasquet – Altmaier ici !