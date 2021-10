PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 25 octobre – ATP Vienne

Mon pronostic : Daniel Evans s’impose face à Alcaraz (2.10)

Il est toujours difficile de pronostiquer le premier tour d’un tournoi. D’autant plus avec ces deux joueurs, capables de belles performances ou bien de complètement passer à côté. Alcaraz a eu du mal à digérer son US Open, il a eu des petites blessures et n’a joué qu’un seul match depuis, au premier tour d’Indian Wells, avec une défaite face à Andy Murray. Il a du talent, mais je ne suis pas certain qu’il ait la science de l’indoor. Evans, on le connait, certes il est en difficulté en ce moment, éliminé aux premiers tours d’Indian Wells et San Diego, mais il reste dangereux. Il est très habile sur toutes les surfaces et connait Vienne puisqu’il a été en demi-finale l’an dernier. Je pense qu’il va s’imposer face à l'Espagnol.

