PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 26 août – WTA Cleveland

Mon pronostic : Cornet bat Sasnovich (1.78)

Présente pour la 2e fois en demi-finale d’un tournoi cette saison, Alizé Cornet produit un super tennis cet été. La Niçoise n’a toujours pas lâché le moindre set cette semaine et peut légitimement voir plus loin. Sa dernière finale date de l’année dernière, c’était à Chicago. Elle est capable de passer ce tour face à Sasnovich. La Biélorusse a pris une longue pause après le tournoi de Hambourg et a repris la compétition le 15 août à Cincinnati avec une défaite d’entrée contre McNally. Elle s’est donc bien remise de cet échec avec trois belles victoires ici à Cleveland contre Krunic, Sorribes Tormo et Brengle. Cependant je miserais sur le succès d’Alizé Cornet qui me semble sur un petit nuage.

Pariez sur Sasnovich – Cornet ici !