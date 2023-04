PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 26 avril – ATP Madrid

Mon pronostic : Humbert bat Ruusuvuori (2.55)

Voilà un duel qui risque d’être serré. Ugo Humbert a montré de très belles choses à Monte Carlo mais doit surtout laver l’affront de sa douloureuse défaite contre Lorenzo Sonego. Le Français avait, en effet, eu quatre balles de match dont une quasiment impossible à rater. Mais il est passé au travers avant de rendre les armes. Il doit évacuer cette contre-performance pour se concentrer sur ce tournoi de Madrid. D’autant plus que la surface devrait l’avantager. Des fortes chaleurs sont à prévoir dans la capitale espagnole et la terre battue sera donc bien sèche. La puissance de ses coups pourrait ainsi avoir raison d’Emil Ruusuvuori. D’autant plus que le Finlandais est moins à l’aise sur ocre. S’il s’est offert de belles victoires à Barcelone, je le vois souffrir dans des conditions peu avantageuses et s’incliner à l’usure contre Humbert.

