PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d‘Eric Salliot du 26 janvier – ½ finale Open d’Australie

Mon pronostic : Tsitsipas bat Khachanov en quatre manches (3.55)

Pour la quatrième fois de sa carrière, Tsitsipas va tenter d’accéder à la finale de l’Open d’Australie. Il a échoué lors de ses trois précédentes tentatives, éliminé par Rafael Nadal en 2019 puis par Daniil Medvedev en 2021 et 2022. Cette fois, le tableau lui a offert une rencontre beaucoup plus abordable. Non seulement le Grec est invaincu depuis le début de l’année mais, surtout il s’est montré très solide ici à Melbourne. Il s’est bien ressaisi dans le 5e set face à Jannik Sinner alors que l’Italien était revenu à deux manches partout. Attention tout de même à Karen Khachanov. Le Russe enchaîne une deuxième demie consécutive en Grand Chelem après celle à l’US Open. Il a été impressionnant face à Tiafoe et Nishioka. Il a même collé deux bulles au Japonais en huitième avant de profiter de l’abandon de Korda. Il arrive donc frais et prêt à en découdre. Je tenterais un coup en pariant sur la victoire de Tsitsipas en quatre sets pour plus que tripler la mise.

