PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 26 juillet Jeux Olympiques

Mon pronostic : victoire de Humbert face à Kecmanovic (1.60)

Tête de série numéro 14, Ugo est notre plus grande chance de médaille même si cela sera très compliqué. Après un premier tour bien négocié face à Pablo Andujar avec une victoire en deux manches, le Français est opposé à un autre joueur abordable contre qui il a gagné les deux précédentes confrontations dont une le mois dernier à Majorque sur gazon. Après un début de saison compliqué, Humbert a retrouvé de sa superbe sur herbe avec un titre à Halle. Kecmanovic, lui, n’a pas été bon cette année et n’a jamais réussi à enchaîner plus de deux victoires consécutives. Ici, à Tokyo, il vient de battre Majchrzak qui n’est pas une référence. Je pense qu’Ugo Humbert devrait s’imposer pour une cote de 1.60 !

