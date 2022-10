PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 26 octobre - ATP Vienne

Mon pronostic : D. Shapovalov bat T. Fritz (2.10)

Shapovalov a retrouvé son jeu, enfin ! De l'autre côté, Taylor Fritz se met une grosse pression car il veut aller au Masters. Et quand il se met la pression, il ne joue pas libéré. Il a battu très difficilement Nishioka il y a deux jours, il a l'air fatigué. C'est un peu le même phénomène que son compatriote Americain Frances Tiafoe. La fin de saison est difficile. De plus, il a beaucoup voyagé ces derniers temps avec les tournois. Je vois quand même un match serré, sûrement en trois sets mais au final, le Canadien va finir par l'emporter. L'usure mentale de Fritz est trop grande, il n'y a plus de carburant dans le moteur. Je vois la victoire de Denis Shapovalov !

