PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 27 février – ATP Dubaï

Mon pronostic : Lehecka bat Zverev (1.88)

Ce match n’est peut-être pas si équilibré que les cotes le laissent penser. Alexander Zverev va avoir besoin de beaucoup de temps pour retrouver le niveau qu’était le sien avant sa terrible blessure contre Rafael Nadal à Roland-Garros. L’Allemand retrouve tout doucement ses sensations et doit accepter l’idée d’encaisser beaucoup de défaites durant son long processus de rétablissement. Evidemment, il a les qualités pour embêter son adversaire du jour mais je ne le vois pas tenir sur la durée. Jiri Lehecka est en grande forme et joue très bien. Demi-finaliste à Doha et surtout quart-de-finaliste à l’Open d’Australie, le jeune tchèque frappe fort et pratique un tennis particulièrement offensif. Dans un tel contexte et dans de telles conditions, je le vois s’imposer aujourd’hui.

