PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 janvier – Open d’Australie 1/2 finale

Mon pronostic : Medvedev bat Tsitsipas en quatre ou cinq manches (2.35)

Après leur demi-finale de l’année dernière, ici même à Melbourne, le Grec et le Russe se retrouvent une nouvelle fois au même stade de la compétition. Tsitsipas cherchera à prendre sa revanche. En 2021, il n’avait pas pu rivaliser avec Medvedev qui s’était imposé assez tranquillement en trois manches. Cette fois, je ne pense pas que cela sera à sens unique. Le numéro 4 mondial a été impérial face à Sinner au tour précédent. Il a déjoué les pronostics en écrasant de sa classe cette rencontre. Rassurant pour le Grec qui s’était montré fébrile jusqu’à présent. Medvedev a été violemment bousculé par Auger-Aliassime. Il s’est imposé en cinq manches alors qu’il avait perdu les deux premières. Le 2e mondial a même sauvé une balle de match. Je pense que cela lui a donné confiance et va le motiver encore plus pour rejoindre une nouvelle fois la finale de cet Open d’Australie. Je miserais donc sur le succès de Medvedev en quatre ou cinq sets car je ne vois pas Tsitsipas ne pas l’inquiéter.

