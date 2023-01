PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 janvier – Open d’Australie Finale Dames

Mon pronostic : Rybakina bat Sabalenka (2.05)

Le parcours d’Elena Rybakina est parfait et digne d’une future championne. La Kazakhe a éliminé Cocciaretto, Juvan, Collins, Swiatek, Ostapenko et Azarenka tout en ne lâchant qu’une seule manche durant toute la quinzaine. Accrochée lors de la première manche dans sa demi-finale, la 25e joueuse à la WTA, s’en est sortie au tie-break pour ensuite déroulé dans le deuxième set. Elle a donc rejoint pour la 2e fois de sa carrière la finale d’un tournoi du Grand Chelem. Pour moi c’est cela qui fera la différence demain. La Moscovite a déjà disputé une rencontre pour le titre en Majeur et surtout, elle l’a remportée. Cette expérience va compter pour cette finale et je pense même que Sabalenka va craquer mentalement. Je vous propose donc de jouer l’outsider pour ce match pour doubler la mise !

